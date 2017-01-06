أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محكمة ترد دعوى ضد الفيفا بشأن حقوق عمال كأس العالم بقطر

Google+ Print

19012775_4.jpgرحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار محكمة سويسرية ردت شكوى تقدمت بها نقابات عمالية ضده، على خلفية انتهاكات لحقوق العمال في منشآت كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم (الجمعة السادس من يناير/ كانون الثاني 2017) إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر. وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زوريخ اتهمت اتحادات نقابات عمال في هولندا وبنجلادش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء وحملته مسؤولية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022. وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق "الحد الأدنى لمعايير العمل" في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.

وتعليقا على قرار المحكمة قال الفيفا الذي رحب بقرار المحكمة التجارية في بيان من مقره في زوريخ "يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني انفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات القطرية على توفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المحكمة ولم يكشف الفيفا عن مزيد من التفاصيل. وانتقدت منظمة العفو الدولية وعدة منظمات أخرى قطر على طريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي تشارك في أعمال الإنشاءات استعدادا لاستضافة كأس العالم. ونفت قطر استغلال العمال وقالت إنها تجري إصلاحات لتحسين ظروف العمل. وكان إنفانتينو رئيس الفيفا قال في نهاية العام الماضي إن قطر حققت تقدما إيجابيا في التعامل مع مخاوف تتعلق بالعمالة الوافدة.

ح.ز/ ج.ع.م (رويترز/ د.ب.أ)
>G586faffaa763c.png
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا