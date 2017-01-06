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حبس تشكيل عصابى بالسويس سرق تاجرًا بالإكراه 15 يومًا

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حبس تشكيل عصابى بالسويس سرق تاجرًا بالإكراه 15 يومًا حبس تشكيل عصابى بالسويس سرق تاجرًا بالإكراه 15 يومًا

>السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، اليوم الجمعة، حبس "عيد ح"، سبق اتهامه فى قضايا سلاح، ومصطفى أ، سبق اتهامه فى قضايا مخدرات، ومحمد ص "لمدة 15 يوما لاتهامهم بسرقة تاجر بالإكراه.

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل يفيد بقيام نصر عبد النبى، تاجر، بتحرير محضر بتعرضه للسرقة أثناء قيادة سيارته بطريق السويس أمام الروض، واستوقفه 4 ملثمين بحوزتهم بندقية خرطوش، وفرد، واستولوا على المبلغ المالى بحوزته .

وأمر مدير الأمن العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث ضم الرائد على جابر رئيس مباحث فيصل، وضباط إدارة البحث .

وتوصلت التحريات إلى أن وراء واقعة السرقة 4 مسجلين خطر، كونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه المتهم سعيد ز، يستخدمون سيارة ملاكى للقيام بذلك، وتم وضع عدة أكمنة بطريق السويس – القاهرة، وتم ضبط باقى أفراد التشكيل، وبحوزتهم  السلاح المستخدم واعترفوا تفصيلا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط السيارة، وتحرر محضر بالواقعة لعرضهم على النيابة .

المتهمون والسيارة المستخدمة

 


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