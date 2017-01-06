رئيس مجلس النواب يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد

وجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وقال عبد العال – في بيان صحفي، اليوم الجمعة، “تهل علينا في هذه الأيام المباركة نسمات أعياد الميلاد المجيدة التي نتشوق فيها إلى الاستماع إلى أجراس الكنائس إيذاناً بالاحتفال بهذا اليوم المبارك، ونشر الفرحة بين أبناء الشعب المصري العظيم، الذي لا ترهبه عصابات الظلام ومن ضل السبيل الذين تقلق مضاجعهم دقات هذه الأجراس، يودون لو يخرسونها لكن نقول لهم إن شعب مصر الذي أثبت التاريخ عمق تجذره وتماسك لحمته لا يرهبه إجرام المتدثرين بالدين وهم لا دين لهم ولا خلاق، يريدون النيل من عناصر قوته وتشابك نسيجه”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، “أرادوا بالأمس إسكات أجراس كنائسه وإحراق مساجده، وترويع المتعبدين إلى الله، لكن ستظل الأجراس تٌقرع، وسيظل الآذان يُرفع، وستظل مصر التي كلأها الله بعنايته في أمن وسلام”.

وأعرب عبد العال، عن أمله في أن تعود هذه الأيام المباركة، وقد ارتقى شعب مصر العظيم إلى أعلى مراتب السعادة والرخاء.