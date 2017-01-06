مساعد وزير الدخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يشددون على تأمين الكنائس

الغربية - إسلام الخياط

شدد اللواء محمد مسعود الديب مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، توجيهاتهما إلى مديرى قطاعات المديرية، ومأمورى مراكز وأقسام الشرطة، ومدير المرافق، بضرورة ورفع حالة الطوارئ، والاستنفار الأمنى، لتأمين الكنائس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

ومن جانبه، أكد اللواء حسام خليقة مدير أمن الغربية لـ"لليوم السابع"، أنه تم وضع خطة أمنية لحفظ الأمن بمحيط الكنائس، وتم فرض طوق أمنى حول مطرانية طنطا، وكنيسة مارجرجس بشارع على مبارك، بالإضافة إلى جميع كنائس المحافظة.

وأضاف مدير الأمن، أن هناك بوابات للكشف عن المعادن والمتفجرات فى الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة، وتم تعزيز الحراسة حولها، لافتا إلى تكليف ضباط الشرطة بتأمينها خلال الاحتفالات، ومنع وقوف وتواجد السيارات أمام مداخل ومخارج الكنائس والمناطق القريبة بالطرق المؤدية إليها، كما تم غلق جميع الشوارع المؤدية مباشرة للكنائس من مرور السيارات نهائيا.