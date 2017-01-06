أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مساعد وزير الدخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يشددون على تأمين الكنائس

Google+ Print
مساعد وزير الدخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يشددون على تأمين الكنائس مساعد وزير الدخلية لوسط الدلتا ومدير أمن الغربية يشددون على تأمين الكنائس

>الغربية - إسلام الخياط

شدد اللواء محمد مسعود الديب مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، توجيهاتهما إلى مديرى قطاعات المديرية، ومأمورى مراكز وأقسام الشرطة، ومدير المرافق، بضرورة ورفع حالة الطوارئ، والاستنفار الأمنى، لتأمين الكنائس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

 

ومن جانبه، أكد اللواء حسام خليقة مدير أمن الغربية لـ"لليوم السابع"، أنه تم وضع خطة أمنية لحفظ الأمن بمحيط الكنائس، وتم فرض طوق أمنى حول مطرانية طنطا، وكنيسة مارجرجس بشارع على مبارك، بالإضافة إلى جميع كنائس المحافظة.  

 

وأضاف مدير الأمن، أن هناك بوابات للكشف عن المعادن والمتفجرات فى الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة، وتم تعزيز الحراسة حولها، لافتا إلى تكليف ضباط الشرطة بتأمينها خلال الاحتفالات، ومنع وقوف وتواجد السيارات أمام مداخل ومخارج الكنائس والمناطق القريبة بالطرق المؤدية إليها، كما تم غلق جميع الشوارع المؤدية مباشرة للكنائس من مرور السيارات نهائيا.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365