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بالصور.. بدء موسم حصاد القصب ونقله لمصنع سكر أرمنت بالأقصر

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بالصور.. بدء موسم حصاد القصب ونقله لمصنع سكر أرمنت بالأقصر بالصور.. بدء موسم حصاد القصب ونقله لمصنع سكر أرمنت بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

بدأ المزارعون بمحافظة الأقصر فى حصاد محصول قصب السكر، تمهيدا لتوريده لمصنع سكر أرمنت غربى المحافظة.

 

وفى هذا الصدد أعلن عدد من مزارعى قصب السكر بمحافظة الأقصر بدء فعاليات وموسم حصاد القصب لتوريده للمصنع، وبدأو فى استئجار العمال لحصاده وتجهيزه إما بشحنه فى عربات القطار الذى ينقل القصب على شريط مجهز للمصنع مباشرة، أو فى عربات الجرار الكبيرة التى يمتلكها أو يستأجرها أصحاب المزارع الكبرى للقصب لنقل الكميات إلى المصنع بعد تحميل العربة بأكلمها.

 

ومع بدء موسم كسر القصب يعود ما يسمى بـ"قطار البركات" للسير مجددا فى قرى صعيد ، حيث ينطلق بعربات تحميل ونقل القصب من الزراعات إلى المصنع لتتحول إلى سكر ومنتجات أخرى.

 

ويعرف "قطار الديكوفيل" الذى ينقل محصول القصب من القرى والزراعات إلى المصانع، بقطار الخير، كونه يعد موسما للزواج والعمل والإنتاج بقرى الصعيد، والذى أقيم له خطوط من السكك الحديدية وسط القرى والزراعات، وينتظر أهل قرى الأقصر موسم كسر القصب للحصول على غذاء لماشيتهم، بجانب أن موسم كسر القصب يحتاج لعمالة كثيفة، للاستعانة بها فى أعمال الكسر وتنظيف المحصول وتحميله على عربات القطارات وعلى الجرارات الزراعية وعربات النقل، ولهذا فإن كسر القصب هو موسم يستقبله كل أهل القرى بصعيد مصر، بفرح وسعادة، فيرددون أغنيات فلكلورية تعبر عن البهجة ببدء موسم كسر القصب وارتباطه بموسم الزواج وموسم البناء أيضا.

 

فيما أعلن محمود سامى مدير مصنع سكر أرمنت غرب الأقصر، أن المصنع فتح أبوابه بالفعل لكافة المزارعين من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك عقب انتهاء الأزمة بين والمزارعين، ورفع سعر طن القصب ليصبح هذا الموسم 620 جنيها، بزيارة 220 جنيها عن العام الماضى.

 

ويضيف مدير المصنع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن ينتج المصنع هذا العام حسب المتوقع حوالى 140 ألف طن سكر، حيث إن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ 36 ألف فدان، وينتج عنها 2 مليون و290 ألف طن قصب، مشدداً على أنه سيتم شراء الطن من المزارعين بـ620 جنيه بزيادة 220 جنيه عن العام الماضى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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مصر 365

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