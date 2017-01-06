الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا إلى صحو بوجه عام والرياح متوسطة السرعة إلى خفيفة ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق متفرقة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل بعض الضباب / الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية والغربية.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 12 - 25/30 كم/ ساعة على اليابسة & 18 - 28/35 كم/ ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. متوسط الموج إلى خفيف .. وارتفاع الموج من 1 - 3 اقدام قرب الساحل 2 - 4 - 5 أقدام في العمق وأعلى مد الساعة 08:30 صباحا وعند الساعة 20:11 مساء وأدنى جزر عند الساعة 15:08 مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 17 80 35.

> دبي 27 19 75 35 .

> الشارقة 27 15 80 30.

> عجمان 27 18 85 35.

> أم القيوين 26 16 85 30 .

> رأس الخيمة 28 14 85 40 .

> الفجيرة 29 20 65 30.

> العين 26 14 95 40 .

> ليوا 25 13 95 40 .

> الرويس 24 17 85 35 .

> السلع 23 16 85 35.

> دلما 24 18 80 45 .

> طنب الصغرى 23 19 80 40 .

> طنب الكبرى 23 19 80 40 .

> أبوموسى 24 18 80 40.

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