أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا إلى صحو بوجه عام والرياح متوسطة السرعة إلى خفيفة ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق متفرقة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل بعض الضباب / الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية والغربية.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 12 - 25/30 كم/ ساعة على اليابسة & 18 - 28/35 كم/ ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. متوسط الموج إلى خفيف .. وارتفاع الموج من 1 - 3 اقدام قرب الساحل 2 - 4 - 5 أقدام في العمق وأعلى مد الساعة 08:30 صباحا وعند الساعة  20:11 مساء وأدنى جزر عند الساعة 15:08 مساء .


>                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    25      17              80       35.
> دبي                        27      19              75       35 .
> الشارقة                   27      15              80       30.
> عجمان                    27      18              85       35.
> أم القيوين                26       16             85        30 .
> رأس الخيمة             28       14             85        40 .
> الفجيرة                   29       20             65       30.
> العين                     26       14              95       40 .
> ليوا                       25      13               95       40 .
> الرويس                  24      17               85       35 .
> السلع                    23       16               85       35.
> دلما                     24      18               80       45 .
> طنب الصغرى          23      19               80       40 .
> طنب الكبرى            23     19               80       40 .
> أبوموسى               24      18               80       40.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية