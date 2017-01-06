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المنتخب يعدل موعد مران الغد بسبب تونس.. ويمنع اللاعبين من الحديث للإعلام

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المنتخب يعدل موعد مران الغد بسبب تونس.. ويمنع اللاعبين من الحديث للإعلام المنتخب يعدل موعد مران الغد بسبب تونس.. ويمنع اللاعبين من الحديث للإعلام

>كتب حاتم رضا

يؤدى الوطنى تدريبه الرئيسى غدا السبت باستاد القاهرة فى تمام الرابعة والنصف عصرا، وقرر الجهاز الفنى للمنتخب أن يكون التدريب مفتوحا للإعلاميين أول ربع ساعة للتصوير فقط مع عدم السماح بإجراء أية حوارات مع اللاعبين او الجهاز الفنى.

 

 

ويعقب تدريب المنتخب الوطنى مران المنتخب التونسى فى السادسة مساء على أن يكون التدريب مفتوحا للإعلاميين أول ربع ساعة فقط.

 

يذكر أن المنتخب الوطنى سوف يغادر القاهرة الى الجابون يوم 13 يناير الجاري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017 ويستهل مبارياته بمواجهة مالى يوم 17 من نفس الشهر .


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