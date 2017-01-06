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أنطوى يؤجل عودته للقاهرة بسبب أزمة "التأشيرة"

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أنطوى يؤجل عودته للقاهرة بسبب أزمة "التأشيرة" أنطوى يؤجل عودته للقاهرة بسبب أزمة "التأشيرة"

>كتب رمضان حسن

أجّل الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلي وصوله إلى القاهرة بسبب عدم حصوله حتى الآن على "التأشيرة" وفقا لتأكيدات وكيله أحمد يحيى.

وكان من المقرر وصول اللاعب للقاهرة مساء اليوم"الجمعة"، وفقا لتأكيدات النادي الأهلي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية غدا، لكن أزمة التأشيرة ستؤجل قدومه لحوالي 48 ساعة.

وقال وكيل اللاعب، إن انطوى يحاول  إنهاء الأزمة في أقرب وقت من أجل اللحاق بتدريبات الفريق الأحمر الحالية والتي تأتي في إطار الاستعداد لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 10 فبراير بالإمارات.

 

 


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