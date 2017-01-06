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«البترول» تبحث التعاون المشترك مع قبرص

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«البترول» تبحث التعاون المشترك مع قبرص «البترول» تبحث التعاون المشترك مع قبرص

وزير البترول، المهندس طارق الملا،

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور ستليوس نيكوليدس، رئيس أنشطة الهيدروكربونات بوزارة الطاقة القبرصية، فرص تعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبترول وتنميتها في البلدين، وموقف الاكتشافات الغازية الأخيرة في البلدين وسبل تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى منها بما يحقق المنفعة المتبادلة.

كما بحث الجانبان موقف تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تضمنت الاتفاق على التعاون المشترك في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول وتبادل المعلومات الفنية.

ومن جانبه أكد وزير البترول،  أن المباحثات المشتركة التي جرت بين البلدين على مستوى القمة والوزراء والفنيين والخبراء أعطت دفعات لدعم التعاون والعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الموارد البترولية في البلدين.

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