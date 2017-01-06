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إحالة ٣ أطباء و٣ ممرضات بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

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إحالة ٣ أطباء و٣ ممرضات بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل إحالة ٣ أطباء و٣ ممرضات بوحدة صحية بالسنطة للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية - مصطفى عادل

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظ الغربية ٣أطباء و٣ ممرضات بالوحدة الصحية بقرية بلكيم فى السنطة للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولته التي قام بها اليوم لمتابعة سير العمل فى الوحدات الصحية رافقه احمد المغاوري سليمان مساعد رئيس المدينة ولاحظ رئيس المدينة ترك ٣ أطباء و٣ ممرضات بالوحدة الصحية بقرية بلكيم للعمل فقرر احالتهم للتحقيق.

كما قام رئيس المدينة بالمرور على مستودع الغاز بقرية بلكيم للتأكد من بيع الاسطوانات بالسعر الرسمى ، وشدد على توزيع الاسطوانات بحيادية دون مجاملات.

 

 

 

 

 

 


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