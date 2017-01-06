اختاري السوار الكبير لإطلالة أكثر جاذبية

تتألّق العديد من السيدات بإطلالات أنيقة وجذابة، بينما نرى بعضهن الآخر بإطلالات غير موفقة. وبالطبع، فإنّ ما يجعل الإطلالة مميزة ويضفي عليها رونقاً خاصاً هو اختيار المجوهرات المناسبة لها، لأن المجوهرات تجعل السيدة أيقونة أناقة فتدفعهنّ إلى التركيز على انتقاء المجوهرات الأنسب لأزيائهن.

وبالطبع، فإنّ ارتداء السوار الجذاب في اليد يمنح صاحبته رقيّاً وفخامة؛ لذلك قدّمت دور المجوهرات العالمية أساور مميّزة وجذابة تليق بالمناسبات الرسمية وبالأيام العادية. وقد رأينا سواراً من مجموعة "هاي جولوري" High Jewelery من بولغاري Bulgari بأحجار الزمرد والياقوت الأزرق. وبالأيام العادية، فرأينا سوار مجوهرات العالمية أساور مميزةلذلك تركز السيدات على انتقاء المجوهراتiمصنوعاً من الألماس الأبيض ومزيناً بأحجار الزمرد والياقوت الأزرق، بالإضافة إلى سوار من "كاكتوس دو كارتييه" Cactus De Cartier مصنوع من الذهب الأصفر والزمرد والألماس. كذلك قدّمت شانيل Chanel سوار "شان دو بليه" Brins de Diamants من مجموعة "ليه بليه دو شانيل" Les Blés de CHANEL مصنوعاً من الذهب الأبيض ومرصّعاً بالألماس، وسوار "فيت دو مواسون" Fete De Moissons من المجموعة نفسها مصنوعاً من الذهب الأصفر ومرصّعاً بالألماس وحجر الياقوت الأصفر. ورأينا سوار "ليان أنتيك" Liens Antiques ضمن مجموعة "اميرود أن ماجيستيه" Émeraude En Majesté من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels مصنوعاً من الذهب الأبيض والألماس والزمرد. ولا ننسى أن دور المجوهرات الأخرى قدّمت أيضاً مجموعة مميّزة من الأساور الكبيرة.

هل تحبين ارتداء السوار الكبير؟ شاركينا رأيك