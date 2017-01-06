مصاب بشلل جزئى يطالب بإجراء عملية زرع خلايا جذعية بالخارج على نفقة الدولة

دمياط - معتز الشربينى

"أنا عايش ميت.. ونفسى أعمل عملية وأمشى على رجلى ذى الناس" هذه الكلمات الحزينة هى لسان حال محمد محمد الدسوقى شومان البالغ من العمر 32 عاما سائق توك توك يقيم بقرية ميت الخولى عبد الله بمحافظة دمياط.

وقال تعرضت لحادث على الطريق السريع بدمياط أثناء عملى على التوك توك منذ 3 سنوات تقريبا وتسبب هذا الحادث فى كسر 3 فقرات بالعمود الفقرى من الفقرة السابعة حتى الفقرة التاسعة، وكذلك قطع بالحبل الشوكى، ما أدى إلى الإصابة بشلل جزئى مع عدم القدرة على التحكم فى البول والبراز، وأفقدنى هذا الحادث القدرة على الحركة وأقعدنى عن العمل نهائيا.

وأضاف شومان لجأت لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء تدخل جراحى وانتظرت لمدة 3 أشهر بالمستشفى ولم يفيدنى أحد ولم أتمكن من إجراء الجراحة، واضطررت إلى إجراء جراحة تثبيت فقرات بعيادة أحد الأطباء المعروفين فى هذا المجال لكن أكد الطبيب وجود تهتك فى النخاع وأحتاج إلى تدخل جراحى آخر لزرع خلايا جذعية، لكن أخبرنى أن مثل هذه العمليات لا تتم داخل مصر وتحتاج السفر إلى إحدى الدول المعروفة بإجراء هذه العمليات مثل ألمانيا أو الصين.

وأضاف شومان الإصابة والجلوس على كرسى متحرك لفترات طويلة تسببا فى خشونة الساقين وتخشبهم وهى تحتاج إلى حقن بالساقين وعندما ذهبت إلى مستشفى المخ والأعصاب المنصورة رفضوا الحقن بدون إبداء أسباب.

وقال شومان "كل أملى أن أعمل العملية لأنى فقدت الإحساس بالحياة والإصابة أقعدتنى عن العمل، ولم أعد أملك مصدر رزق، ولم أتزوج وأعيش عل معاش والدى ومعاش تضامن بسيط".

وأكمل "أعيش أنا ووالدى ووالدتى وأختى على معاش والدى الذى لا يتجاوز 900 جنيه لأنه كان يعمل عاملا بسيطا بمستشفى الزرقا بدمياط ومعاشه بسيط جداً، وساعدنى أهل الخير مؤخرا فى عمل معاش تضامن مؤخرا بمبلغ 320 جنيها، لكن المعيشة صعبة وهذه المبالغ لا تساعد على المعيشة ولا تساعد على العلاج خاصة أننى أحتاج إلى مساعدات خاصة بسبب عدم التحكم فى البول والبراز".

وناشد شومان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مساعدته فى إجراء عملية ذرع خلايا جزعية والسماح له بالسفر للخارج على نفقة الدولة لاستكمال العلاج رحمة به وبأسرته التى تحتاج إلى مساعدة.