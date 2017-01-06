إزالة حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بعزبة البرج

دمياط - عبده عبد البارى

شنت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط اليوم الجمعة، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتي صدر لها قرارات إزالة.



>وقامت الحملة التى قادها مجدى خاطر بالتصدي لحالتى تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تم إزالة تعدى على مساحة 200 متر مربع عبارة عن حفر وتشوين مواد بناء على عمق واحد متروقامت الوحدة بردم التعدى على نفقة المخالف.

كما تم إزالة حالة تعدى أخرى على الشارع العام بإعادة البناء والتعدي مرة اخرى ببناء سور على ارتفاع واحد متر وتم هدم السور وتمت هذه الازالات بمرافقة نقطه شرطة عزبة البرج بقيادة ملازم أول ايمن الغبارى والفريق المعاون له