القابضة للمطارات: تفتيش روسي فى النصف الثانى من الشهر الجاري

مراسل – ONA:

صرح المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ان أجهزة البصمة البيومترية ستصل من المانيا يوم ١٢ يناير الجالى ، لتبدا شركة ميناء القاهرة الجوى فى تركيبها على الفور على ابواب دخول العاملين بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الجوى .

وقال رئيس القابضة للمطارات تم تزويد ابواب دخول العاملين بأحد مبانى مطارى شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية ، وحاليا جارى تزويد الأنظمة الخاصة بها لكافة المعلومات الخاصة بالعاملين الذين يسمح بترددهم على الصالات والدائرة الجمركية ومهبط الطائرات .

واشار سعيد أنه تم تزويد المطارات المصرية بأحدث انظمة الكشف خلال الاونة الاخيرة ، وقال من المنتظر وصول وفد روسي رفيع المستوى فى النصف الثانى من يناير ، لمراجعة كافة الاجراءات الامنية. بالمبنى رقم 2 ومطارى شرم الشيخ والغردقة .

واشار سعيد الي انه سوف يتم نقل شركات طيران “اير فرانس” و”العمانية” و”الخليج” و”الاتحاد” ، وكلها شركات لها رحلات يومية بالمطار خلال الشهر الجارى والذى بنهايته ، يكون تم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة نقل الشركات ، حيث بنهاية الشهر يكون هناك ١٠ شركات طيران تعمل بكامل طاقتها بالمبني الجديد ، ليتبقي ٥ شركات يتم نقلها خلال شهر فبراير القادم للعمل بالمبني .