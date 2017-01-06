جبالى المراغى: دعوة تركيا لإنشاء اتحاد عمال إسلامى " خبيثة "

كتب محمود راغب

أعلن جبالى المراغى ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض العمال العرب للدعوة التى أطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالى إسلامى أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامى، واصفا الدعوة بـ" الخبيثة " لكونها تستهدف تفتيت وحدة الشعوب العربية عن طريق العمال بعد أن فشل النظام التركى وأعوانه فى استخدام الجماعات الإرهابية.

وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، العمال ببذل الجهد والتحلى بالصبر، قائلا" ما نعيشه حالة طارئة وسنجنى ثمار المشروعات الكبرى بحلول هذه الإنفراجة الاقتصادية منتصف العام الحالى"، مضيفا "سعر الدولار سيصل لـ 7 جنيهات ولن تكون له قيمة أمام الجنيه نهاية العام الحالى".

ومن جانبه أعلن جبار طارش رئيس الاتحاد العراقى ، أن اتحادات عمال مصر والعراق وسوريا ولبنان أدركت خطر الدعوة التركية بإنشاء كيان نقابى إسلامى، وأن هناك تحرك عربى للعمال لإحباط هذه المحاولات التى تتزعمها قطر وعدد من الدول المعادية.