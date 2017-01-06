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ستانلى يستعد للعودة للزمالك من نيجيريا

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ستانلى يستعد للعودة للزمالك من نيجيريا ستانلى يستعد للعودة للزمالك من نيجيريا

>كتب أحمد توفيق

يحاول النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك، الشفاء سريعا من إصابته فى أنكل القدم والتى أدت لخروجه من القائمة النهائية لمباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى يوم 29 ديسمبر الماضى، والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة ليكون جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية فور عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل.

 

ويؤدى ستانلى جلسات علاج طبيعى خلال تواجده فى نيجيريا لقضاء الإجازة التى حصل عليها لاعبو الزمالك للتخلص من الإصابة التى أدت لخروجه من التشكيل الأساسى أمام الأهلى رغم تواجده فى البداية قبل إصابته أثناء أداء عملية الإحماء.


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