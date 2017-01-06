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إحالة 6 أطباء و 6 ممرضين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى الغنايم بأسيوط

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إحالة 6 أطباء و 6 ممرضين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى الغنايم بأسيوط إحالة 6 أطباء و 6 ممرضين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى الغنايم بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

شنت رئاسة مركز ومدينة الغنايم حملة للمتابعة الميدانية على مستشفى المركز وذلك لمراجعة سجلات الحضور والانصراف والتأكد من مدى انضباط العاملين في سير العمل ومدى توافر الامصال والأدوية ومتابعة تواجد الفرق الطبية للنوبتجيات.

وقال محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم إن الحملة أسفرت عن إحالة 12 من العاملين بالمستشفى منهم 6 أطباء و 6 ممرضين للتحقيق، بسبب تقاعسهم عن وتغيبهم أوقات العمل دون اذن او سند قانونى يثبت سبب التغيب واخطار وكيل وزارة الصحة بذلك مشددا خلال الحملة على ضرورة التأكد من توافر أدوية الطوارئ والامصال والمحاليل الطبية.

 وأشار رئيس المدينة الى استمرار حملات المتابعة والمرور من أجل المساعدة في إصلاح الأخطاء والتأكد من انتظام سير العمل بالوحدات المختلفة من أجل تقديم الخدمة الجيدة للمواطن والاطمئنان على حسن سير العامل ومعاقبة المقصرين.


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