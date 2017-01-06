أمن دمياط يغلق الشوارع المحيطة بكنيسة العذراء استعدادا لصلاة عيد الميلاد

دمياط ــ معتز الشربينى

واصلت، اليوم الجمعة، مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط، تنفيذ خطة تأمين الكنائس قبل احتفالات أعياد الميلاد التى تبدأ مساء اليوم الجمعة، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى فى محيط الكنائس، وتم إغلاق جميع الشوارع المؤيدة إلى كنيسة العذراء بمنطقة ميدان سرور بمدينة دمياط، كما شهدت المنطقة أعمال تمشيط من رجال المفرقعات باستخدام الأجهزة والكلاب البوليسية للكشف عن المواد المتفجرة.

كما شهدت المنطقة أيضا، أعمال نظافة ورفع كافة المخلفات من محيط الكنيسة، وذلك استعدادا لصلاة عيد الميلاد مساء اليوم.

يذكر أن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفرالشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبرارى، والسكرتير السابق للمجمع المقدس، سيحضر صلاة عيد الميلاد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة ميدان سرور بمدينة دمياط ، كما يحضر احتفالات السبت فى وجود الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.