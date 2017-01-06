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مدير أمن الإسماعيلية: إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية

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مدير أمن الإسماعيلية: إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية مدير أمن الإسماعيلية: إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية

>الإسماعيلية – صبرى غانم

قال اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إن المحافظة تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة المستويات، لتأمين الكنائس ودور العبادة، والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

 

وأضاف مدير الأمن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بعدد كبير من القوات وسيارات التدخل السريع وخبراء المفرقعات لتأمين دور العبادة والكنائس على مستوى المحافظة .

 

وأوضح مدير الأمن أنه تم زيادة أعداد الأقوال الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية ومختلف مراكز المحافظة، كما تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدودية مع المحافظات المجاورة للإسماعيلية، وضرورة فحص المترددين على المحافظة من المحافظات المجاورة مع توسيع دائرة الاشتباه، مؤكدا أنه باستمرار يصدر تعليماته للقوات بضرورة حسن المعاملة مع المواطنين، والتصدى لأى خروج عن القانون.

 

 


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