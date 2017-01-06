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عرض المتهم بتهريب الشباب إلى أوروبا على النيابة العامة غدًا

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عرض المتهم بتهريب الشباب إلى أوروبا على النيابة العامة غدًا عرض المتهم بتهريب الشباب إلى أوروبا على النيابة العامة غدًا

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تنظر نيابة الأموال العامة فى الإسكندرية غدًا قضية الصياد المتهم بتهريب الشباب إلى أوروبا فى مراكب غير صالحة وغير آمنة.

 

وأصر المتهم بتهريب المواطنين إلى أوروبا بطرق غير شرعية على إنكار الاتهام الموجة إليه، مشيرًا إلى أن البلاغات التى قدمت فى حقه مغرضة بسبب خلافات بينه وبين آخرين.

 

وكانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد ألقت القبض على صياد ينظم رحلات هجرة غير شرعية، ويغرى الشباب إلى السفر إلى دول أوروبية من خلال مراكب غير آمنة.

 

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "ح.ا" 30 سنة صياد "شهرته توتو" مقيم دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى القضية جنح قسم شرطة الدخيلة "ضرب" غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر، بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب راغبى السفر للعمل بدولتى "إيطاليا – اليونان".


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