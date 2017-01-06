رئيس الفلبين يأمل أن تصبح روسيا حليفة وحامية لبلاده

أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم /الجمعة/ إنه يأمل في أن تصبح روسيا حليفة وحامية لبلاده, وذلك بعد يوم من تصريحات السفير الروسي لدى مانيلا أبدى فيها استعداد موسكو لإمداد الفلبين بأسلحة متطورة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن دوتيرتي قوله – خلال جولة في واحدة من سفينتين حربيتين روسيتين تزوران مانيلا – “نرحب بأصدقائنا الروس، في أي وقت للرسو هنا من أجل الترفيه أو إعادة التزود بالإمدادات أو ربما كحليف يحمينا”.

يذكر أن المدمرة “الأميرال تريبوتس” المضادة للغواصات وناقلة النفط “بوريس بوتوما” قد وصلتا – أمس – إلى مانيلا لنقل التجربة الروسية في مكافحة الإرهاب ومحاربة القرصنة.