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القوات المسلحة تعلن مقتل 9 إرهابيين وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

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القوات المسلحة تعلن مقتل 9 إرهابيين وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء القوات المسلحة تعلن مقتل 9 إرهابيين وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

أحبطت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى، اليوم الجمعة، محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين بشمال سيناء.

فقد حاولت مجموعة من الإرهابيين فجر اليوم، الهجوم على بعض من نقاط التأمين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميدانى بشكل متزامن، مستخدمة عدد من عربات الدفع الرباعي محملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، وعدد من الدراجات البخارية، مستخدمين الأسلحة الآلية و طلقات مختلفة الأعيرة.

ونتيجة لليقظة العالية وسرعة رد الفعل عناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثالث الميدانى، تمكنت القوات من إحباط الهجوم بعد تبادل لإطلاق النيران، وأسفرت عن القضاء على 9 تكفيريين، وإصابة 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عدد 2 عربة دفع رباعى، عدد 4 دراجات بخارية، والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزة الاتصال اللاسلكية المستخدمة فى الهجوم .

وتقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، وتكثيف إجراءات الحماية والتأمين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

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