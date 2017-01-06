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العلاقة بين الجيشين السورى والروسى تقوم على أساس الصداقة

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العلاقة بين الجيشين السورى والروسى تقوم على أساس الصداقة العلاقة بين الجيشين السورى والروسى تقوم على أساس الصداقة

>كتب محمد سعودى - وكالات

قال العماد على أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، فى تصريح نقلته عنه وكالة "سانا"، إن العلاقة التى تربط بين الجيشين السورى والروسى علاقة راسخة تقوم على أساس الصداقة والتعاون والدفاع عن القيم الإنسانية والأخلاقية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.


> كلام العماد أيوب جاء أثناء زيارته لحاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف"، بمناسبة انتهاء مهامها قبالة السواحل السورية.

ونقلت "سانا" أيضا عن رئيس الأركان الروسى الجنرال فاليرى غيراسيموف، قوله إن التحديات الأكبر فى الحرب على الإرهاب كانت تقع على عاتق الشعب السورى وقواته المسلحة.

وكان قائد الأركان الروسية، جنرال الجيش، فاليرى غيراسيموف، أعلن فى وقت سابق من اليوم، عن بدء تقليص مجموعة القوات الروسية فى سوريا، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" والطراد "بيتر فيليكي" والسفن المرافقة هى أول من سيغادر

 


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