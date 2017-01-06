جلسة بين رئيس أسوان وعامر لحسم بديل "تريكة"

كتب فتحى الشافعى

يعقد الدكتور حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان جلسة مع محمد عامر المدير الفني للفريق خلال اليومين المقبلين من أجل تحديد بديل لـ"محمد فوزي تريكة"، لاعب الفريق الذى تم فسخ عقده مؤخراً بالتراضي.

ويأتي اجتماع عبد القادر مع عامر بعد قرار اتحاد الكرة أمس، الخميس، بعودة الاستبدال حيث وافق الاتحاد على عودة لاعبين اثنين "استبدال" فقط.

ويبحث رئيس أسوان مع المدير الفني ضم بـ"صفقتين قويتين" لتدعيم الفريق في الدور الثاني لانتشال الفريق من نتائجه السيئة التى جعلته يحتل المركز السادس عشر في الدوري برصيد 10 نقاط.

كان الفريق الصعيدى قد تعاقد منذ أيام مع النيجيرى رشيد أوموفاكى مؤخراً لمدة 6 أشهر وأصبح رشيد اللاعب رقم 30 قبل أن يتم تطبيق الاستبدال ليستطيع أسوان التعاقد مع لاعبين آخرين خال يناير الجاري.