القبض على تاجر بحوزته 1150 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، من ضبط تاجر بقرية بنى صالح بمركز الفيوم بحوزته 1150 لتر بنزين 80 مدعم، يجمعها فى محل تابع له بغرض بيعها فى السوق السوداء.

كانت الحملة التى شنتها إدارة تموين مركز أول الفيوم، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط (أ.ع) من قرية بنى صالح بمركز الفيوم، وبحوزته 1150 لتر بنزين 80 فى أحد المحال التابعة له، بغرض بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمى.

تحرر محضرا بالواقعة رقم 486 جنح مركز أول الفيوم لسنة 2017 م، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.