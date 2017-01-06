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"الصلح خير" بشرطة الشارقة تُعيد 345 مليون درهم لأصحابها

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"الصلح خير" بشرطة الشارقة تُعيد 345 مليون درهم لأصحابها "الصلح خير" بشرطة الشارقة تُعيد 345 مليون درهم لأصحابها

استعادت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مبلغ 345 مليوناً و772 ألفاً و166 درهماً لأصحابها من دون الحاجة لإحالة القضايا إلى المحاكم خلال العام الماضي ، وذلك في 5168 بلاغاً ورد إلى المراكز الشرطية الشاملة.

وذلك من خلال مبادرة «الصلح خير» التي أطلقتها إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال خدمة المتعاملين والتي تهدف إلى تعزيز حل المنازعات المالية عن طريق الصلح بين الأطراف المختلفين وإتاحة الفرصة للمدعى عليهم في قضايا الشيكات دون رصيد، لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مباشرة لدى مراكز الشرطة قبل إعداد ملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما عدا أصحاب السوابق المتكررة في هذه القضايا.

وقال المقدم يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة بشرطة الشارقة إن مبادرة «الصلح خير» حققت الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت في استقرار المجتمع من خلال فض المنازعات المالية والمحافظة على العلاقات بين أطرافها وضمان استقرار أوضاع المدينين وحماية كيان الأسرة والمجتمع وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى  تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة .

 

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