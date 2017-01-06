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الزمالك يترقب معسكر بازل بالشرق الأوسط لخوض ودية عمر جابر

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الزمالك يترقب معسكر بازل بالشرق الأوسط لخوض ودية عمر جابر الزمالك يترقب معسكر بازل بالشرق الأوسط لخوض ودية عمر جابر

>كتب أحمد توفيق

يترقب مسئولو نادي الزمالك ، دخول فريق بازل السويسرى معسكرا مغلقا فى منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الصيف عقب نهاية الموسم الجارى لإقامة المباراة الودية المتفق عليها فى إطار صفقة عمر جابر لاعب الزمالك المنتقل للدورى السويسرى .

ووفقا لصفقة بيع عمر جابر لبازل السويسرى مطلع الموسم الحالى كان من المفترض إقامة مباراة ودية بين الزمالك وبطل سويسرا خلال شهر يناير الجارى كأحد بنود الصفقة .

ولم يدخل بازل السويسرى معسكرا فى منطقة الشرق الأوسط خلال شهر يناير، مما أدى لتأجيل المباراة للصيف المقبل حيث كان منتظر إقامتها فى دولة الإمارات وفقا للاتفاقات المبدئية أثناء حسم صفقة عمر جابر .


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