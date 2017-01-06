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لاعبو منتخب مصر يشاركوا متابعيهم بصور من معسكرهم الحالى

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لاعبو منتخب مصر يشاركوا متابعيهم بصور من معسكرهم الحالى لاعبو منتخب مصر يشاركوا متابعيهم بصور من معسكرهم الحالى

>كتبت مريم بدر الدين

 

يستعد لاعبو منتخب حاليا لخوض بطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017 والمقرر لها من 14 يناير الجارى، وحتى 5 فبراير المقبل بعد غياب دام ثلاثة أعوام.

وحرص عدد من اللعبين بمشاركة متابعيهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ببعض اللحظات من معسكر المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل السفر إلى الجابون.

و نشر نجم منتخب مصر ونادى روما الإيطالى محمد صلاح، صورة له أثناء تدريبات المنتخب الوطنى الحالية، على حسابه بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

 

كما نشر حارس مرمى المنتخب و نادى الزمالك أحمد الشناوى صورة له من معسكر المنتخب، بصحبة زميله حارس نادى الأهلى شريف إكرامى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "أنستجرام".

 

كما شارك مدرب حراس المرمى الكابتن أحمد ناجى بصورة له من التدريب، معلقا عليها قائلا :"دعوات المصريين كله يقول يارب"، وكذلك نشر عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب صورة له أثناء التدريبات.

 

ونشر أحمد المحمدى لاعب نادى هال سيتى الإنجليزى بصورة له من التدريبات، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، معلقا عليها :"مصر".

 


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