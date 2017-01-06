بعد عودة الاستبدال: الأهلى يستطلع رأى المقاصة لضم أحمد سامى فى الشتاء

محمد عراقى

استطلع مسئولو الأهلي رأي نظرائهم في مصر المقاصة لضم أحمد سامي قلب دفاع الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قرار اتحاد الكرة بعودة الاستبدال.

وأجرى عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلى اتصالا هاتفيا باللاعب، والذى رحب من جهته بالانتقال للأهلي إلا أنه طالب بفتح قنوات اتصال مع ناديه لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

ويحاول النادي الأهلي تدعيم خط الدفاع في ظل الإصابات المتتالية التي ضربت لاعبي خط الظهر بعد تعرض أحمد حجازي ورامي ربيعة لإصابات طويلة مؤخرا، الأمر الذي أجبر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري في الاعتماد على الثنائي سعد سمير ومحمد نجيب فقط.

وتتجه النية داخل مصر المقاصة للموافقة على بيع اللاعب للأهلي بعد أن أعلن اللاعب رغبته الملحة في الانتقال للقلعة الحمراء ولكن بنهاية الموسم وليس في الميركاتو الشتوي لتحفظ إيهاب جلال على التفريط في سامي لحاجته الفنية اليه هذا الموسم.