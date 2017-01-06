القبض على صاحب محل خردوات بحوزته كمية من السجائر المهربة جمركيا بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكنت مباحث الإسكندرية، من ضبط كمية من السجائر أجنبية الصنع وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "ا. ا" 42 سنة صاحب محل خردوات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسجائر أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر، وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية.

تم استهدافه بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب الدلتا"، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، وتم ضبطه وبحوزته عدد "6884" علبة سجائر أنواع مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.