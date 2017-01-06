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التحريات بحريق أبو رواش: "شرز" وراء اشتعال النيران ولا توجد شبهة جنائية

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التحريات بحريق أبو رواش: "شرز" وراء اشتعال النيران ولا توجد شبهة جنائية التحريات بحريق أبو رواش: "شرز" وراء اشتعال النيران ولا توجد شبهة جنائية

>كتب عبد الرحمن سيد

أكدت تحريات المباحث فى حريق مصنع النسيج بمنطقة أبو رواش الذى اندلع أمس الخميس، أن سبب اشتعال النيران نتيجة لتطاير شرز من إحدى الماكينات أثناء التشغيل، وذلك بناء على أقوال "سيد.ح" مدير الشركة المتحدة للنسجيات بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، خلال الاستماع إلى أقواله، والذى أوضح فيها عدم وجود شبهة جنائية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقى، مساعد وزير الداخلية للقطاع، قد تمكنت من محاصرة ألسنة النيران فى مساحة 500 متر، ما تسبب فى احتراق أجزاء من 7 ماكينات نسيج، وكمية من الأقمشة وبالات القطن والكراتين المعدة للتعبئة.

 

 


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