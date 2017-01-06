أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«حماقي» يحيى حفل المدرسة الألمانية بالمنيا

Google+ Print
«حماقي» يحيى حفل المدرسة الألمانية بالمنيا «حماقي» يحيى حفل المدرسة الألمانية بالمنيا

المطرب محمد حماقى

يحيى المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا فى «المدرسة الالمانية» بالمنيا، يوم 3 من شهر فبراير المقبل، ليقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغنياته مثل «أجمل يوم» و«ما بلاش» و«أنت حبيبى» و«نسمة شوق» و«عمره ما يغيب» و«أحلى حاجة فيكى» و«ناويها»، ويشرف على تنظيم الحفل وليد منصور.

كما يغنى فى حفل غنائى آخر سيكون فى مدينة شرم الشيخ يوم 27 يناير الحالى، فضلا عن غنائه فى الجامعة العربية المفتوحة منتصف شهر فبراير المقبل.

يذكر أن محمد حماقى حصل العام الماضي على جائزة «البيج آبل» كأفضل مطرب فى الشرق الأوسط، وتسلم جائزته فى الولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا