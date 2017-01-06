«حماقي» يحيى حفل المدرسة الألمانية بالمنيا

يحيى المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا فى «المدرسة الالمانية» بالمنيا، يوم 3 من شهر فبراير المقبل، ليقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغنياته مثل «أجمل يوم» و«ما بلاش» و«أنت حبيبى» و«نسمة شوق» و«عمره ما يغيب» و«أحلى حاجة فيكى» و«ناويها»، ويشرف على تنظيم الحفل وليد منصور.

كما يغنى فى حفل غنائى آخر سيكون فى مدينة شرم الشيخ يوم 27 يناير الحالى، فضلا عن غنائه فى الجامعة العربية المفتوحة منتصف شهر فبراير المقبل.

يذكر أن محمد حماقى حصل العام الماضي على جائزة «البيج آبل» كأفضل مطرب فى الشرق الأوسط، وتسلم جائزته فى الولايات المتحدة الأمريكية.