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انخفاض ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك

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انخفاض ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك انخفاض ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك

أرشيفية

شهدت العملات الأجنبية والعربية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه بالبنوك في تعاملات اليوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 17.86 جنيه للشراء، و18.11 للبيع، وبلغ اليورو 18.71 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى، 21.91 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الفرنك السويسرى 17.46 جنيه للشراء، و17.94جنيه للبيع، وسجل الين اليابانى “100 ين” أمام الجنيه 15.20 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات العربية، حيث سجل سعر صرف الريال السعودى 4.76 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى، 58.30 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.86 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

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