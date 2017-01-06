ضبط 18عاطلا بحوزتهم 5567 قرصا مخدرا و4 قطع أسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 18 عاطلا بحوزتهم 5567 قرصا مخدرا و4قطع أسلحة نارية بالقليوبية.

شن اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 18عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزاتهم 5567 قرص مخدر و4 فرد خرطوش و360 جرام حشيش 100جرامات من مخدرالهيروين، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.