ضبط 20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرير 30 قضية تموينية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

شن قسم مباحث التموين بالمنوفية حمله مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير الأمن، العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط " 30 " قضية تموينية متنوعة بين 19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية ، 5 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، والقضية رقم 80 جنح قسم سرس لسنه 2017م ضد م. ج. مسئول عن محل أسمدة زراعية بدائرة القسم، وضبط 20 طن أسمدة زراعية، والقضية رقم 79 جنح قسم سرس لسنه 2017م ضد ع. ا. مسئول عن محل سلع غذائية بدائرة القسم وتم ضبط 2طن دقيق فاخر إستخراج 72 % )، والقضية 304 جنح مركز الباجور لسنه 2017م ضد م. إ. ش - مسئول عن محل أعلاف وحبوب بدائرة مركز الباجور.

كما تم ضبط طن أرز، والقضية 303 جنح مركز الباجور لسنه 2017م ضد م. س. مسئول عن مخزن سلع غذائية بدائرة مركز الباجور وتم ضبط 500 كجم أرز، والقضية رقم 301 جنح مركز الباجور لسنه 2017م ضد ف. ع. ا.مسئول عن مصنع بلاستيك بدائرة مركز الباجور وتم ضبط طن بولى إيثلين خام بلاستيك.