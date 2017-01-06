ضبط "منصور الكراعى" أشهر تاجر مخدرات بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد الوزير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سعيد رمضان مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، والعميد منتصر العادلى رئيس منطقة أسيوط، من ضبط أشهر تاجر للمواد المخدرة، يقيم بمركز المراغة وشهرته منصور الكراعى.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، تفيد قيام "منصور. ع . ع" وشهرته "منصور الكراعى" 57 سنة، ويقيم بناحية قرية الكراعى دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج" و"سمير . م . ح" مواليد 1989 سائق ويقيم جهينة سوهاج، أثناء جلب كمية من المواد المخدرة "مخدر الحشيش" من محافظات الوجه البحرى، تمهيدا لتوزيعها على محافظات الوجه القبلى بقصد التربح.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل عدة أكمنه ثابتة ومتحركة على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق الفرعية، قادها المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش مكافحة المخدرات بسوهاج، والذى تمكن بمساعدة المقدم إبراهيم أمان، والرائدان محمد عثمان ومحمد صلاح ضابط إدراة مكافحة المخدرات بأسيوط، من ضبط المتهم الأول والثانى داخل سيارة ربع نقل، والتى عثر بداخلها على كيلو من الحشيش، ومبلغ مالى 1500 جنيه و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأوضح المتهم الأول أنه فى طريقه لترويجها على العملاء، وأنه كان فى طريقه لشراء كميات كبيرة من المخدر، لكن ارتفاع الأسعار منعه من ذلك، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.