موسكو: لا مواعيد محددة لعقد مباحثات «نورماندي» حول أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين إنه لا توجد مواعيد محددة لعقد مباحثات “نورماندي” حول أوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية التي من المقرر عقدها مطلع العام الجاري.

وأضاف كاراسين – لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الجمعة، أنه مازال العمل جار بشكل مكثف عبر الاتصالات الهاتفية، ولكن لا توجد مواعيد محددة للقاء أو عقد مباحثات بصيغة “نورماندي” بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبشأن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في صيغة “نورماندي”، قال كاراسين:” دعونا ننتظر نهاية يناير، عندما تبدأ الإدارة الجديدة عملها”، مؤكدا أن بلاده منفتحة للتعاون مع واشنطن.

يُذكر أن صيغة “نورماندي” لحل الأزمة الأوكرانية تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا.