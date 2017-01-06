بالصور..قيادات الداخلية: جاهزون لتأمين المنشآت الحيوية خلال أعياد الميلاد

كتب محمود عبد الراضى

قاد مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن جولات مفاجئة بالشوارع، قبل الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، حيث تابع اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها، حيث مر على الكنائس الموجودة بنطاق المديرية استعداداً لأعياد الميلاد، والتقى مع القوات، ووجه بتكثيف الإجراءات التأمينية، ومتابعة منظومة عمل كاميرات المراقبة على الأسوار، ومحيط الكنائس، ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس، وشدد على اليقظة التامة للقوات.

وفاجأ اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، الخدمات الأمنية بمركزى شرطة رشيد وإدكو، وتفقد سير الأعمال الإدارية بالمركزين ومدى إلمام القوات لأعمالهم المكلفين بها، كما وجه بضرورة زيادة عدد مقاعد الإنتظار خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من المترددين على وحدات السجل المدنى، وشدد على جاهزية أفراد الأمن على حماية المنشات والمصالح الحيوية خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

وأجرى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان جولة ميدانية للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة، وأجرى مرور مفاجىء على قسم شرطة أول أسوان، ووجه الضباط والأفراد باليقظة التامة أثناء التواجد بالخدمات وحسن معاملة المواطنين.