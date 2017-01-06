موجز أخبار الساعة 1.. الصحة: لازيادة بأدوية الأمراض المزمنة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها إعلان وزارة الصحة عن عدم وجود أى زيادة بأدوية الأمراض المزمنة و12 يناير استلام قوائم الأسعار، فيما يلى موجز أخبار الساعة الواحدة ظهرا.

الجيزة: قطع المياه بـ7 مناطق بالمحافظة لأعمال صيانة بالخط الرئيسى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن بعض المناطق اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء غد السبت الموافق 7/1/2017 وحتى السادسة من صباح اليوم التالى بمناسبة قيام الشركة بأعمال صيانة الخط الرئيسى بمحطة مياه إمبابة .

تعرف على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة فى 20 معلومة

اقتربت وزارة التربية والتعليم، من تحديد النظام الجديد لامتحانات الثانوية "البوكلت" ضم الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة، وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى 20 معلومة أهم ملامح هذا النظام.

تداول فيديو لمعارض سورى يعود لدمشق.. ويؤكد: أضع نفسى تحت تصرف رئيسى بشار

تداول نشطاء سوريون، على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطعاً مصوراً يظهر شيخ قبيلة البكارة فى سوريا "نواف البشير"، والذى يعد المعارض البارز للنظام الحاكم فى سوريا، وهو فى العاصمة دمشق.

ويظهر المقطع جزءاً من كلمة للبشير، أعلن خلالها عودته إلى دمشق، مشيدا بقوات الجيش السورى لدورهم البارز فى محاربة الإرهاب والإخوان.

قوات سوريا الديمقراطية تعلن السيطرة على قلعة جعبر الأثرية فى الرقة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم الجمعة، السيطرة على قلعة جعبر الأثرية فى ريف الرقة الغربى، وجاءت السيطرة عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى.

وسبق السيطرة على قلعة جعبر بعد قصف متبادل بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع قصف جوى للتحالف الدولى على مواقع داعش فى المنطقة.

الصحة: لازيادة بأدوية الأمراض المزمنة..و12يناير استلام قوائم الأسعار

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، إن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا إلى أن القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة.

سقوط "توتو الصياد" لتنظيمه رحلات هجرة غير شرعية لأوروبا بـ35 ألف جنيه للشاب

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صياد ينظم رحلات هجرة غير شرعية، ويغرى الشباب إلى السفر لدول أوروبية من خلال مراكب غير آمنة.

وزير الداخلية يشكل لجنة لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين بالخارج

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين فى الخارج، لدراسة أساليب وإجراءات ونظم تطوير وتحسين الخدمات التى تقدمها الجهات الشرطية للمصريين فى الخارج، بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول على تلك الخدمات، والمتابعة المستمرة لمستوى جودة تلك الخدمات المقدمة للمواطنين بالخارج.

صحف أيرلندية: مصر تستأنف استيراد اللحوم من أيرلندا بعد حظرها 20 عاما

ذكرت صحف أيرلندية أنه لأول مرة منذ 20 عاما، تستأنف أيرلندا تصدير اللحوم الحمراء إلى مصر، حيث عقدت وزارتى الزراعة فى البلدين اتفاقا ينهى حظرا على اللحوم الأوروبية.

وأشار وزير الزراعة الأيرلندى مايكل كريد، بحسب صحيفة "إيريش إكسماينر"، الجمعة، إلى أن مصر كانت واحدة من أكبر الأسواق للحوم الأيرلندية فى التسعينيات.

بالفيديو والصور.. وزارة الزراعة تعلن ضبط 7 أطنان من لحوم الحمير بالجيزة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان من لحوم الحمير والكفتة والكبدة فى منطقة أوسيم بالجيزة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان لها إنه تم أخذ عينات من كافة اللحوم والمنتجات بالثلاجة وإرسالها الى المعامل البيطرية لفحصها، حيث تبين أن الكفتة واللحم المفروم من لحوم تابعة للفصيلة الخيلية "حمير"، واللحوم والكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

طقس اليوم شتوى بارد على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسا شتويا مائلا للبرودة شمالا حتى الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الإسكان : 7 طلبات لإقامة مشروعات بمدينة طيبة الجديدة

أكد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه يتم العمل على تفعيل منطقة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، وإنشاء مكتب لهيئة التنمية الصناعية بالمدينة، موضحاً أنه تم تخصيص وحدة سكنية، ويتم التنسيق لتواجد موظفين من هيئة التنمية الصناعية لإنهاء إجراءات التخصيص، وتفعيل تشغيل المنطقة الصناعية لتنشيط المدينة، وتعظيم الاستفادة من مقدراتها.

القاهرة: موقف نموذجى لسيارات الأقاليم بـ"السلام" بديلاَ عن العاشر والنزهة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه جاري استكمال مشروع اقامة موقف السلام المقام علي مساحة 12.5 فدان بحي السلام، والذي تقيمه محافظة القاهرة لتجميع سيارات وأتوبيسات النقل البري والنقل العام وسيارات الأقاليم والسرفيس الداخلي بموقع واحد ولخدمة كافة الركاب من محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري بتكلفة تقارب 70 مليون جنيه ليكون بديلاً عن موقفي العاشر والنزهة الواقعان بمدخل القاهرة الشمالي الشرقي وحل الازمة المرورية بتقاطع طريق مصر الاسماعيلية ومداخل الدائري للسلام والمرج وإحكام السيطرة المرورية علي المنطقة مع توفير مكان لإقامة محطة مترو انفاق وتحقيق تناسق وتكامل بين وسائل النقل المختلفة .

الرى: 700 مليون جنيه قيمة مشروعات الهيئة المصرية العامة للصرف

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً موسعاً بشأن الخطة الإستثمارية للهيئة المصرية العامة للصرف عن العام المالي 2016/2017 والمشروعات المنتظر تنفيذها لخدمة منظومة الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية والمساهمة في دعم الناتج القومي وتوفير المياه اللازمة لتلبية متطبات التنمية المستدامة بالدولة.

مسؤول بجنوب السودان يطالب مصر بمساعدة بلاده فى تحقيق الأمن الغذائى

دعا وكيل وزارة الزراعة للأمن الغذائى بجنوب السودان الدكتور جون أوقوتو كانيسيو مصر إلى مساعدة بلاده فى عملية التنمية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال نقل التجربة المصرية الرائدة فى هذا الخصوص

انتحار طالب إعدادى داخل حجرته فى منزله بمدينة المحلة بالغربية

عثرت أسرة كائنة بشارع نعمان الأعصر التابع لدائرة ثالث المحلة بمحافظة الغربية، على جثة نجلهم داخل غرفته ملفوف حول عنقه حزام.

بالصور.. مزارعو القصب بالمنيا: زيادة أسعار التوريد لا تكفى لسد المصروفات

رغم الزيادة التى أقرتها الحكومة لطن القصب، إلا أن المزارعين يرفضون توريد قصب السكر للشركة، بحجة أن الزيادة غير كافية ولا تسد المصروفات التى تنفق على زراعة القصب فى ظل غلاء أسعار السماد والرى والنقل والتحميل.

بالصور.. تقرير حكومى يكشف ضبط 7 طنان لحوم حمير بالجيزة.. "الزراعة" و"التموين" تكثفان الحملات الرقابة بالأسواق لضبط المغشوش بمحافظات الجمهورية.. والخدمات البيطرية: إجراءات مشددة بالمطاعم والفنادق

"فساد حياتو" يتصدر الصحف العالمية.. "BBC": يواجه تهم إساءة استخدام السلطة بعد تخصيص مخالف ببث المباريات لشركة فرنسية.. موقع غانى: لم يوفر "مناقصة نزيهة".. وصحف نيجيرية: لم يلتزم بالقانون المصرى

آثار قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عيسى حياتو، للنيابة العامة لثبوت مخالفته قانون حماية المنافسة، واستخدام منصبه فى السيطرة على منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم بشكل مخل، ومنحها لشركة "لاجاردير سبورتس" الفرنسية، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليها بشكل طبيعى، ردود فعل واسعة فى الصحافة العالمية.

حيرة الحكومة حول تحديات الاقتصاد الثلاثة خلال 2017.. الدين العام الضخم..وتنمية الصادرات..وجعل الاستثمار محرك النمو بدلا من الاستهلاك..المصرية للتمويل الاستثمار: المشروعات الصغيرة قادرة على تحريك النمو

مازال الطلب المحلى هو المحفز الأساسى للنمو الاقتصادى فى مصر منذ سنوات طويلة وفقا لوزارة التخطيط، وذلك يتماشى مع الاتجاه العالمى الذى بدأت دول مثل الصين والولايات المتحدة فى الاتجاه إليه نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وهو ما يدفع الدول للاعتماد على الطلب المحلى لزيادة معدلات النمو بعد أن تراجعت الاستثمارات الخارجية وحجم الصادرات فى هذه الدول.

تذاكر ودية مصر وتونس فى الزمالك

خصص مجلس إدارة اتحاد الكرة، منفذ بيع لتذاكر مباراة المنتخب الوطنى الودية أمام تونس المقرر لها بعد غد الأحد، بنادى الزمالك.

أمم أفريقيا.. رمضان صبحى يتصدر 5 نجوم شابة تنتظر التوهج فى الجابون 2017

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الـ31 من بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها الجابون فى الفترة من 14 يناير الجارى حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

البرلمان يفعل استراتيجية لمكافحة الفساد.. عبد العال يعلن مناقشته بالجلسات المقبلة.. مدحت الشريف: الحكومة أهملت تنفيذها.. فؤاد: الفساد ممنهج ومش هنمشى مخبر يدلنا.. بكرى : عائق أساسى أمام التنمية.. ونائب العجلة: نحتاج لدماء جديدة

وزير الصحة: لا زيادة بأدوية الأمراض المزمنة.. و12 يناير استلام قوائم الأسعار

مصطفى بكرى: تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد ضرورى.. ووجوده عائق أساسى أمام التنمية

بالفيديو.. مايا دياب على باب المحاكم فى 2017 بتهمة الخيانة ودعم المثليين

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