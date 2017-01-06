كيف تقللين ميزانية احتياجات مولودك؟

من المعلوم أن احتياجات الرضيع، والتي تتضمن الملابس والحفاضات والحليب وغيرها، تحتاج إلى مبالغ خاصة يتم استقطاعها من الدخل لتأمين كافة احتياجاته.



ولأن "سيِّدتي نت" يعلم بمدى حيرتك وتساؤلاتك حول كيفية التقليل من تلك المبالغ التي تستغل حيزاً كبيراً من ميزانية الأسرة دون الإخلال بأي من الاحتياجات الخاصة بطفلك، يستعرض معك من خلال السطور التالية عدة أمور تساعدك على ذلك:



1. محلات البيع بالجملة: ليس عيباً أن تلجئي للشراء من متاجر الجملة، فهي ستوفر لك الحفاضات والمناديل المبللة، إضافة إلى الشامبو والكريم، وبالتأكيد ستلاحظين فرقاً كبيراً في السعر بينها وبين الصيدليات والمتاجر العادية، وهذه الطريقة ستساعدك على توفير بعض المال دون إنقاص أي من احتياجات رضيعك.



2. استعارة بعض الملابس: عزيزتي الأم، عليك أن تعلمي جيداً أن حجم ووزن صغيرك في تغير دائم، وشراء الملابس الجديدة له بشكل مستمر سيكلفك الكثير، فلماذا لا تعملي على توفير بعض المال من خلال استعارة بعض الملابس القطنية أو ملابس النوم من أقاربك إذا كان لديهم أطفال أكبر سنّاً من طفلك وكانت بحالة جيدة ويكون تسوقك لملابس الخروج فقط؟ ليس هناك داعٍ للخجل، فهم بالتأكيد ليسوا بحاجة لاستخدامها.



3. أوقات التنزيلات: كوني "سوبر ماما" باستغلالك أوقات التنزيلات لشراء مستلزمات طفلك حتى إن كانت للموسم القادم، فهذا الأمر سيوفر بعض المال وستجدين قطعاً مميزة تناسب طفلك في المواسم القادمة وتزين دولابه الخاص.



4. التأمين الصحي: الأطفال عادة يتعرضون لوعكات صحية متعددة نتيجة اختلاف الطقس وانتشار الفيروسات، فمناعتهم ضعيفة بعض الشيء، وهذا الأمر قد تكون تكلفته كبيرة، فأنتِ بحاجة لأخذ طفلك إلى الطبيب ودفع تكاليف الدواء، ولكن توقفي عزيزتي، لماذا لا تستغلين التأمين الصحي إذا كان بحوزتك ويشمل الرضيع؟ فباستخدامه توفرين تكاليف زيارة الطبيب والأدوية.



5. التسوق عبر الإنترنت: في ظل التطور القائم في الشبكة العنكبوتية، أصبحنا نجد الكثير من الصفحات عبر مواقع التواصل تعرض مستلزمات الرضع بأسعار رخيصة، فلماذا لا تستغلينها لشراء احتياجات طفلك؟ ولكن عليك توخي الدقة في ما تقومين بشرائه، فبعض المنتجات قد لا تحتاجينها لفترات طويلة كالكرسي الهزاز، وإذا قمت بشرائها، يمكنك عرضها بعد توقفك عن استخدامها للبيع تحت بند "مستعمل" بسعر قليل، وهكذا لن تكوني أنفقت مالاً كثيراً عليها.

6. ملابس فصل الشتاء: الخروج عادة في فصل الشتاء يكون قليلاً جداً، الأمر الذي يدعوكِ لعدم الإكثار من شراء الملابس الخاصة بالخروج خلال هذا الفصل، والأهم هو شراء ملابس المنزل والنوم وجاكيت واحد لأيام البرد الشديد.

7. المستلزمات طويلة المدى: فكري جيداً قبل اقتناء أي قطعة، فلا يعني وجود طفل صغير لديك شراء كل ما يحتويه السوق من بضاعة خاصة به، مثلاً: لا تقومي بشراء سرير للأشهر الأولى، إذ ستنتفعين منه خلال مدة قصيرة، واستعيري سريراً لتلك الفترة، ثم اشتري سريراً كبيراً ينتفع منه لسنوات.

ولابد من الإشارة هنا إلى نقطة هامة، وهي الرضاعة الطبيعية، ففيها فائدة كبرى للمولود وتوفير لنفقات الحليب، فلا تتقاعسي عن إرضاع طفلك، أما إذا كنت تعملين، فيمكنك الاستعانة بمضخة لتخزين الحليب في زجاجة الرضاعة، والاحتفاظ به أثناء غيابك.