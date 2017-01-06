لماذا تختار الحامل لأول مرة الولادة القيصرية؟

كشف أطباء نساء وولادة حول العالم عن مشكلة تواجههم، وهي أن الكثيرات من السيدات الحوامل لأول مرة يطلبن من الطبيب أن يلدن عن طريق الولادة القيصرية بدلًا من الولادة الطبيعية، ورغم أن الحامل لا يكون لديها أي مشاكل مع الولادة الطبيعية، إلا أنها تطلب هذا الطلب من طبيبها.

على ذلك فقد سألت "سيدتي نت" الدكتور عدلي الحاج _ استشاري النساء والولادة_ حول أسباب لجوء النساء لهذا الخيار فكان رأيه كالتالي:



• غالبًا ما تطلب النساء الحوامل لأول مرة هذا الطلب؛ لأنهن يسمعن من الأخريات عن آلام الولادة الطبيعية.

• أسهمت السينما في زيادة مخاوف النساء من الولادة الطبيعية "الصراخ والعويل والقلق ووعاء الماء الساخن المعتاد".

• لا يلجأ الأطباء للعملية القيصرية إلا في حال وجود خطورة على الأم أو الجنين، أو تأخر موعد الولادة.



• الولادة القيصرية لها مخاطرها، وهي حدوث النزف والالتهابات والالتصاقات الداخلية، وكذلك مخاطر التخدير.

• الولادة القيصرية أيضًا لا تنتهي متاعبها بمجرد الولادة مثل الولادة الطبيعية.

• على الطبيب أن يُخضع السيدة الحامل لأول مرة لجلسة علاج نفسي، بحيث تتحدث فيها عن مخاوفها، ويحاول الطبيب الوصول لطمأنتها.



• نادرًا ما تجرى العملية القيصرية لدواعٍ اجتماعية وشخصية، ومن الخطأ أن يستجيب الطبيب لمجرد الطلب من مريضته.

• تطور العلم الحديث، بحيث أصبحت هناك مسكنات للألم تعطى للمرأة عند الولادة الطبيعية؛ لكي يخف الألم، خاصة عند نزول الرأس.