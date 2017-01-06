3 تطبيقات تساعد طفلك على القراءة

قد يكون أكثر ما يشغل تفكير الآباء والأمهات هو كيفية جعل وقت أطفالهم، الذي يقضونه في استخدام التكنولوجيا أكثر نفعًا ومتعة، وقد ساهم ظهور الأجهزة اللوحية والإلكترونيات على مساعدتهم؛ حيث أوجدت تطبيقات للأطفال تعمل بذكاء لاكتشاف وتنمية مهارات الطفل المتعددة في التفكير والقراءة وغيرها من المهارات، التي يكتسبها الطفل عن طريق الترفيه وجعل الأمر أسهل عليهم في تعليم أطفالهم أو تهيئتهم للمدرسة.

«سيدتي وطفلك» تطلعك على بعض هذه التطبيقات التي تمكن الطفل من تعلم القراءة، والنطق بشكل صحيح وسريع وسهل وممتع.



- تطبيق «أنا أتعلم»

يساعد هذا التطبيق الأطفال على النطق السليم للكلمات العربية والإنجليزية، وهي لعبة تعليمة متميزة بفكرتها لتعليم اللغة العربية، والإنجليزية من خلال تجميع الصور المماثلة، وإذكاء أطفال رياض الأطفال لفئة العمرية من 3-6 سنوات.

عند شرائك النسخة الكاملة ستتمكنين من:

-اللعب وتجربة أكثر من 19 عنصراً تعليمياً بالصوت والصورة، باللغة العربية والإنجليزية.

-فتح تطبيقين (الحيوانات، الفواكه والخضراوات).

يدعم التطبيق مجموعة من الأصوات التي تساعد الطفل تفاعلياً في الحفظ والتفاعل مع التطبيق.

يتوفر التطبيق بشكل مجاني في متجر الأيتونز لمستخدمي الأيفون والأيباد ومتجر الأندرويد جوجل بلاي.



- تطبيق Ubooly:

لعبة تم تصميمها بأشكال حيوانات أليفة محببة لدى الأطفال مع إضافة لمسة مبتكرة تكنولوجية، يمكن تحميل اللعبة عبر الهاتف، لتبدأ في حوار مع الطفل أو قراءة القصص أو تعليمه بعض النشاطات والمهارات مثل الرسم والقراءة والقيام بمغامرات اجتماعية مختارة.

يتوفر التطبيق على متجر الأيتونز لمستخدمي الأيفون والأيباد ومتجر الأندرويد جوجل بلاي.





تطبيق يجمع بين المتعة والتعلم؛ لتعليم الأطفال الحروف الهجائية، اللعبة تضم أربعة وعشرين مرحلة للبحث عن الأحرف في غابة الحروف، التطبيق موجه للأطفال للشريحة العمرية من 3-12 سنة.

يتميز التطبيق بفكرته الجديدة من خلال حساب النقاط ووضعها في متجر الألعاب؛ لخلق روح المنافسة بين المستخدمين، وجعلهم يسعون إلى كسب نقاط أكثر من خلال التعلم.

يتوفر التطبيق على متجر الأيتونز لمستخدمي الأيفون والأيباد ومتجر الأندرويد جوجل بلاي.

أرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.