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الجيش العراقى يحرر مناطق استراتيجية من سيطرة "داعش" غربى العراق

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الجيش العراقى يحرر مناطق استراتيجية من سيطرة "داعش" غربى العراق الجيش العراقى يحرر مناطق استراتيجية من سيطرة "داعش" غربى العراق

>وكالات الأنباء

أكد مصدر أمنى عراقى، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، تحرير مناطق استراتيجية مهمة وخطرة جداً من سيطرة تنظيم "داعش" فى غرب الأنبار، غربى العراق.

وأوضح المصدر -الذى تحفظ الكشف عن اسمه- أن القوات العراقية حررت مفرق "الصكرة"، ومنطقة الزوية، ومناطق صحراوية، من سيطرة تنظيم "داعش"، فى غرب قضاء حديثة، غربى الأنبار.

وحسب المصدر، فإن هذه المناطق تفصل قضاء "حديثة" عن "عانة"، ومنها كان تنظيم "داعش" يطلق صواريخه وقذائف الهاون ويشن هجماته على "حديثة" وباقى مناطق غربى الأنبار، وهى المحافظة التى تشكل وحدها ثلث مساحة العراق.

وأكد المصدر، أن الجيش مع المتطوعين من أبناء العشائر ضمن الحشد، حررت هذه المناطق بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" ضمن عمليات عسكرية انطلقت، صباح أمس الخميس، لتحرير أقضية "عانة" و"راوة" و"القائم"، غربى الأنبار بالمحاذاة مع الأراضى السورية.


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