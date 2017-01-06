سقوط مقاول هارب من 110 سنوات سجن بتهمة اقتحام قسم وكنيسة ومحكمة بالمنيا

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط مقاول صادر ضده أحكام بلغت سنوات الحبس بها 110 سنوات فى قضايا قتل وشروع فى قتل واقتحام قسم شرطة ملوى وكنيسة ومحكمة بالمنيا، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

أثناء متابعة النقيب محمد عتلم ضابط مباحث قسم شرطة الهرم للحالة الأمنية، تمكن من ضبط "بلال.ا" مقاول صادر ضده 6 أحكام قضائية بلغت سنوات السجن بها 110 سنوات، لاتهامه باقتحام قسم شرطة ومحكمة وكنيسة ملوى بالمنيا، بالإضافة إلى قضية قتل وشروع فى قتل.

وبمواجه المتهم أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.