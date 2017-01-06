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قرقاش: فضاء تويتر العربي يعبر عن تفتت الهوية والإحباط

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قرقاش: فضاء تويتر العربي يعبر عن تفتت الهوية والإحباط قرقاش: فضاء تويتر العربي يعبر عن تفتت الهوية والإحباط

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أهمية موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعززت كأداة تواصل مؤثرة مع تبني الرئيس الأميركي لها، مشيراً أننا سنشهد المزيد من الجدل حول دور تويتر في التواصل السياسي.

وقال معاليه في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر "تطويع تويتر لإيصال الرأي الْمُرَاد مهمة أتقنها البعض، ويبقى أن فورية المعلومة والرأي مصدر قوة هذه المنصة، ومع هذا نحن أمام سلاح ذي حدّين".

وأضاف أن "جمهور تويتر شاسع ومتنوع، وجزء كبير منه متخفٍ، وفضاء تويتر العربي فضاء غاضب يعبر عن تفتت الهوية والإحباط والاحتقان. والحوارات الجادة قليلة".

وقال معالي أنور قرقاش "وبوجه عام أستغرب بعض النماذج المتخفية، رياضي يتابع ناديه، وفجأة يتحول متطرفاً طائفياً في تغريدة أو تغريدتين، ليعود إلى عالم ناديه وكرة القدم".

وأشار معاليه في تغريدة أخرى "مثال لعرب انتقلوا إلى الغرب، ونقلوا معهم تطرفهم وطائفيتهم وعقدهم، ومن حياة الشتات البعيدة انكبوا يرمون عالمهم السابق بسهام حقدهم وإحباطهم".

واختتم قرقاش تغريداته قائلا "تويتر مساحة عجيبة غريبة، نستمع فيها لمن يوافقنا الرأي، ونترك مساحة ضيقة للرأي الآخر من باب الفضول، غيرت التقنية أصول التواصل الإعلامي والسياسي".

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