«الصحة»: ٤٧٤ شركة قدمت قوائم الأدوية لزيادة أسعارها

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا إلى أن القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و20 % من المستوردة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التي تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.

وأكد وزير الصحة أن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة والتي ليس لها بديل أو مثيل، لافتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي في موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار في نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء في التطبيق.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذه الزيادة ستطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.

وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء أي منتج دوائي يتم التلاعب في تاريخ إنتاجه سواء بالقشط أو تعديل التاريخ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150.