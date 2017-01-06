موسكو تبدأ تقليص قواتها في سوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، عن بدء تقليص مجموعة القوات الروسية في سوريا، مشيرا الى أن حاملة الطائرات “ادميرال كوزنيتسوف” والطراد “بيتر فيليكي” والسفن المرافقة أول من سيغادر سواحل سوريا .

وصرح جيراسيموف اليوم الجمعة، ان وفق قرار القائد الاعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، فان روسيا تبدأ بتقليص قواتها في سوريا”، موضحا

أن أول من سيغادر منطقة النزاع هي حاملة الطائرات التابعة لاسطول الشمال وفي مقدمتها حاملة الطائرات “ادميرال كوزنيتسوف”.

واضاف المسئول الروسي، “إن طياري البحرية الروسية قاموا خلال شهرين بـ 420 طلعة، بينها 117 طلعة ليلية ، ودمروا 1252 موقعا للارهابيين”.