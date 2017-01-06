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القبض على صاحب محل بقالة بحوزته سلع غذائية منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة

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القبض على صاحب محل بقالة بحوزته سلع غذائية منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة القبض على صاحب محل بقالة بحوزته سلع غذائية منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت مباحث بالقليوبية، من ضبط صاحب محل بقالة بمنطقة بهتيم، بحوزته سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتبين جمعه السلع التموينية من البدالين التموينيين وبيعها للمواطنين، للتربح من فارق الأسعار فى السوق السوداء. 

تلقى اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمد عبدالهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بضبط "أبو السعود س ح" صاحب محل بقالة بشارع الشعراوى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة حيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمى، وكذا تجميع سلع تموينية "زيت" من البدالين التموينيين، وبيعها لجمهور المستهلكين للتربح من فارق السعر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 42 زجاجة زيت بإجمالى وزن 33.600 كجم خاص بوزارة التموين، وكيس سمك فيليه زنة الكيس 500 جرام منتهية الصلاحية، و10 أكياس كفتة زنة الكيس 350 جراما منتهية الصلاحية، و30 قطعة بيف منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 489 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

 


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