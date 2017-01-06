وزير الداخلية يشكل لجنة لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضى

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين فى الخارج، لدراسة أساليب وإجراءات ونظم تطوير وتحسين الخدمات التى تقدمها الجهات الشرطية للمصريين فى الخارج، بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول على تلك الخدمات، والمتابعة المستمرة لمستوى جودة تلك الخدمات المقدمة للمواطنين بالخارج.

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وبمشاركة السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، وبحضور ممثلين عن جميع القطاعات الشرطية المختصة.

واستعرضت اللجنة جميع الخدمات التى تقدمها أجهزة وزارة الداخلية للمصريين فى الخارج، وسبل تطويرها، وطرح رؤى وأفكار ومقترحات جديدة لدراستها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بما يحقق سهولة تلقى المصريين فى الخارج لتلك الخدمات اتساقاً مع التوجه العام للدولة، وحرصها على الاهتمام بهم، ودعم سبل ربطهم بوطنهم الأم.

وقد تقرر تواصل انعقاد اللجنة بصفة مستمرة، والإعلان عن استعدادها لدراسة كافة الطلبات والشكاوى والمقترحات التى ترد من المصريين بالخارج لوزارة الخارجية، أو على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بأوضاع المصريين فى الخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بما يحقق التيسير عليهم فى هذا الشأن.