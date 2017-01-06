سقوط "توتو الصياد" لتنظيمه رحلات هجرة غير شرعية لأوروبا بـ35 ألف جنيه للشاب

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على صياد ينظم رحلات هجرة غير شرعية، ويغرى الشباب إلى السفر لدول أوروبية من خلال مراكب غير آمنة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "ح. ا" 30 سنة صياد وشهرته "توتو" مقيم دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى القضية جنح قسم شرطة الدخيلة "ضرب" غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر، بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب راغبى السفر للعمل بدولتى "إيطاليا – اليونان"، وتسفيرهم عن طريق البحر باستخدام إحدى العائمات غير الآمنه وغير معدة لنقل الركاب، نظير حصوله على مبالغ مالية تراوحت مابين 20000 إلى 35000 جنيه من كل شاب، متخذاً من منطقة المكس دائرة قسم الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه باستقبال وإيواء الشباب راغبى الهجرة غير الشرعية، وتسكينهم بوحدات بمنطقة المكس دائرة قسم شرطة الدخيلة، تمهيداً لنقلهم باستخدام مركب الصيد المملوكه له المسماه "سنجر"، من أحد الشواطئ بمنطقة المكس إلى إحدى العائمات السابق إعدادها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة الأموال العامة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.